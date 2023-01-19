Еда из нефти, люди из биолаборатории: казахстанские аналитики спрогнозировали будущее

Будущее. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еда из нефти, беспилотные авто, люди из биолаборатории - такое будущее спрогнозировали казахстанские аналитики. Jusan Analytics представили мегатренды, которые ждут мир к 2050 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по мнению аналитиков, несмотря на разнонаправленность происходящих событий в мире, все они находятся в траектории крупномасштабных мегатрендов. В Jusan Analytics проанализировали большое количество информации и различных исследований и пришли к выводу, что мир ждут кардинальные изменения уже в ближайшее время.

"Впереди нас ждут транзитные годы высокой турбулентности и неопределенности, которые определят новую главу развития человечества", - считают аналитики.

Мегатренд №1. Энергетика

Человечество почти полностью откажется от ископаемого топлива.

Энергетика является важным элементом формирования новой эры развития мира. Для полноценного функционирования современных технологий и экономики необходим двукратный рост генерации энергии.

При текущих тенденциях около 1 млрд человек все еще не будут иметь доступа к электричеству к 2030 году. Традиционная топливная энергетика не может обеспечить развитие по ряду причин. Во-первых, из-за запроса нового поколения на "озеленение", во-вторых, из-за нестабильности ископаемого топлива, и, в-третьих, из-за того, что возобновляемые источники энергии становятся дешевле.

Энергетика. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мир на пороге энергетической революции, которая по уровню сопоставима с переходом от доиндустриального к индустриальному обществу.

Ожидается, что энергетика будет характеризоваться несколькими факторами:

энергоэффективность – повышение эффективности генерации, транспортировки и сохранения;

"умная" энергетика – энергосбережение, умное распределение, использование и т.д.;

децентрализация источников энергии – новая тенденция развития энергосистем, заключающаяся в появлении большого количества более мелких локальных источников электроэнергии и тепла;

климатическая адаптация – технологии поглощения и утилизации выбросов как у источника, так и уже находящихся в атмосфере.

Нефть. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кроме того, потребление нефти будет поддерживаться развитием возможностей нефтехимии, а также ее переработкой. По разным оценкам, около 96% товаров производится при участии нефтехимии.

Нефть будет сырьем для производства: дорог, труб, одежды, мебели, жилья, автомобилей, медпрепаратов и даже еды и т.д. Однако дальнейшая электрификация и "озеленение" сократит спрос на нефть, 60% потребления которой обеспечивается за счет транспортных средств.

Мегатренд №2. Мобильность

Эксперты уверены, что транспорт поэтапно будет становиться автономным. По мере цифровизации и трансформации экономических процессов, значение мобильности для людей меняется.

Транспорт станет беспилотным, и будет регулироваться единым умным центром управления. Следовательно, потребность в личном автомобиле будет со временем отпадать. Основные предпосылки тому - планы ЕС по снижению количества вредных выбросов в атмосферу на 50% к 2030 году; ожидание увеличения услуг совместного потребления в США, а также реально увеличение с 2019 по 2020 годы количества поездок по городу на каршеринг-автомобилях на 60% в год.

Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Помимо того, вырастет спрос на электромобили в 6 раз до 2030 года, а годовой объем продаж вырастет с 6,5 до 40 млн единиц.

Также первые функциональные автономные (беспилотные) транспортные средства могут появиться на дорогах уже с 2025 года, по мере формирования нормативной базы и оцифровки транспортных маршрутов.

Ну, а автономные автомобили перестанут быть персональной необходимостью.

Интеграция множества информационных и коммуникационных технологий, в том числе, систем IoT для управления городским транспортом позволит полностью перейти на умную мобильность

Мегатренд №3. Деглобализация и экономика

Глобализация будет продолжаться в форме некоего "взаимодействия интеграции" регионов мира. Главный драйвер – технологическое противостояние между Китаем и США. Главным полем битвы при этом станет рынок современных технологий: микроэлектроники, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и энергетики.

Мир разделится на разные регионы, компании и страны станут перед выбором, к какой интеграции примыкать.

Децентрализация источников энергии и снижение ее международной торговли усилят тренды регионализации. Произойдет локализация производственных цепочек.

Мегатренд №4. Банковский мир

Что касается банков, то они будут вынуждены менять свои бизнес-модели: строить экосистемы, сдавать и арендовать инфраструктуру. Банки будут ощущать конкуренцию по всем основным направлениям деятельности.

Валюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Центральные банки будут вытеснять коммерческие в транзакционном бизнесе, и частично в хранении денег. Ожидается закат децентрализованных криптовалют. IT-компании начнут активнее выходить на рынок кредитования.

Рост бигтехов позволит создать собственную денежную инфраструктуру со своими виртуальными валютами и альтернативными банковскими системами. Банки будут строить экосистемы, сдавая в аренду собственную инфраструктуру или арендуя ее у других игроков.

Также они смогут предоставлять финансовую инфраструктуру для множества компаний, работающих в ретейле, страховании и других областей. Банки будут получать новые возможности благодаря заключению партнерских соглашений с заинтересованными бизнесами, финтехами и бигтехами.

Мегатренд №5. Коммуникация и виртуализация

Грань между реальным и виртуальным мирами почти сотрется, метавселенные станут неотъемлемой частью жизни человека. Новые технологии связи станут шагом к покрытию самых труднодоступных регионов, низкой задержке при передаче большого объема данных от одного устройства к другому, меньшему потреблению энергии и увеличению спектра эффективности.

Средства связи будут развиваться в первую очередь для IoT и искусственного интеллекта, а также для виртуальных миров.

VR. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во многих отраслях будут использоваться инструменты смешанной реальности, которые будут значительно упрощать коммуникацию.

VR-технологии помогут клиенту "примерить" товар в виртуальном пространстве и решить, подходит ли размер, нравится ли цвет, фасон или нет.

AR-технологии с помощью наведения камеры позволяют пользователю видеть виртуальный 3D-объект с анимацией и видео, которым можно управлять в реальном пространстве.

Кроме того, ожидается, что к 2050 году 50% рутинной работы будут выполняться роботами, 50% людей будут работать удаленно, и 50% профессий будут изменены.

Мегатренд №6. Биореволюция

Человечество ждет нейропротезирование - лечение, а в дальнейшем модификация человека; печать органов – перспективная технология выращивания здоровых и живых органов взамен поврежденным или отсутствующим.

Генная терапия, которая позволит превентивно диагностировать и лечить болезни.

Создание реальных синтетических эмбрионов, которые будут выращиваться из стволовых клеток. Уже сейчас проводятся исследования на мышах, по итогам исследований выращенный мозг начал зарождаться, а сердце – биться.

Генная инженерия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прогнозируется, что 60% составит доля всемирной продукции, которую можно получить с помощью биоинженерии, а 45% всех болезней могут быть излечены с помощью биоинженерии.

Помимо того, уже к 2030 году спрос на мясо крупного рогатого скота снизится на 70% благодаря биоинженерии, при росте общего спроса на продовольствие на 35%.

Мегатренд №7. Человек 2.0

Люди станут на порядок выносливее и быстрее, и будут жить дольше , чем сейчас. Появится возможность корректировать свою внешность с помощью биоинженерии (печати и замены органов) и корректировки ДНК.

Экономика будет строиться вокруг персонализации, скорости, простоты и комфорта и экологичности. С другой стороны, дальнейшее развитие сильно связано со снижением "личного" и "приватного".

Грань между полами практически сотрется, а люди будут рождаться по заказу в биолабораториях.

Большинство современных болезней будет легко излечимо, но увеличится количество ментальных расстройств.

Человек 3.0: Цифровое бессмертие

Следующим этапом развития человечества является интеграция человека с компьютером. Любое биологическое тело изнашивается, а один из вероятных путей к бессмертию – перенос мозга или сознания человека в компьютер или другое искусственное тело.

По мере развития метавселенных и вычислительных мощностей, жизнь людей будет поэтапно переходить в цифровой мир, где реальное тело больше не нужно. Это изменит понимание о жизни и мира вокруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005988-eda-iz-nefti-lyudi-iz-biolaboratorii-kazahstanskie-analitiki-sprognozirovali-buduschee/