BBC: Косметика известных брендов содержит опасные химикаты

Губная помада. Иллюстративное фото: pixabay.com

Журналисты заявили, что крупные косметические бренды Urban Decay, Revolution и Inglot продают косметику, содержащую токсичные "вечные химикаты". Эти загрязняющие вещества связывают с риском развития некоторых болезней, передает BBC.

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"Вечные химикаты", также известные как PFAS — это поли- и перфторалкильные вещества, устойчивые к маслам и воде, из-за чего они очень удобны для косметической промышленности. Исторически их добавляли в продукты, чтобы улучшить их внешний вид, продлить срок хранения, а также сохранить цвет теней для век и губной помады.

В настоящее время многие бренды косметики отказались от PFAS из-за того, что с каждым годом появляется все больше доказательств негативного воздействия этих веществ на окружающую среду. Кроме того, их связывают с риском развития рака и заболеваний щитовидной железы.

Но расследование BBC News на рынке косметики Великобритании выявило десятки продуктов, которые все еще содержат эти токсичные химические вещества. Было обнаружено, что продукты, произведенные Revolution, Inglot и Urban Decay (дочерней компанией L'Oréal), содержат "вечные химикаты" и полиперфторметилизопропиловый эфир.

В настоящее время PFAS не являются незаконными в Великобритании, но ожидается, что в пятницу пять европейских стран предложат ввести запрет на территории ЕС. Компания L'Oréal, которой принадлежит Urban Decay, сообщила BBC, что процесс отказа от химикатов идет полным ходом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005254-bbc-kosmetika-izvestnyh-brendov-soderzhit-opasnye-himikaty/