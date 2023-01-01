Кроликов раскупили перед Новым годом в зоомагазинах Караганды

Кролики. Иллюстративное фото: GK Hart/Vikki Hart/Getty Images

2023 год является годом черного водяного кролика, согласно восточному календарю. В преддверии Нового года в зоомагазинах и питомниках Караганды раскупили почти всех кроликов

Как отметили корреспонденты "Хабар 24", несмотря на то, что год кролика наступит лишь 22 января, согласно китайскому календарю, некоторые начали привлекать удачу уже сейчас.

В преддверии нового года декоративный кролик стал одним из самых популярных подарков. Специалисты утверждают, что в уходе он похож на кошку - его, по их словам, можно даже к лотку приучить.

"Все разобрали, у меня все было в клетках, в кроликах, и клетки сами разобрали", - прокомментировала ажиотаж продавец зоомагазина Елена Сороченко.

Черный водяной кролик по китайскому календарю покровитель 2023 года. Черных и водяных в природе не бывает. А ареал обитания водяных - плавающих - болота юго-западной части северной Америки. В Казахстане нет ни одного. Потому на удачу в праздники задабривают всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2003896-krolikov-raskupili-pered-novym-godom-v-zoomagazinah-karagandy/