Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Оксфордский словарь английского языка. Иллюстративное фото: Patrick Whittemore/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования, им стало выражение goblin mode ("режим гоблина"), говорится на сайте словаря.

За две недели в голосовании приняли участие 300 тыс. человек.

"Гоблинский режим" – это сленговый термин, часто используемый в выражениях "в гоблинском режиме" или "перейти в гоблинский режим" – это "тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, которое обычно идет в комплекте "с отвержением социальных норм или ожиданий", – говорится в сообщении.

На сайте словаря отмечается, что впервые данное выражение было использовано в соцсети Twitter в 2009 году, но стало вирусным в феврале 2022 года и продолжало набирать популярность после того, как во многих странах ослабли коронавирусные ограничения, и люди стали чаще выходить на улицу.

"По-видимому, выражение отразило настроение людей, которые отвергли идею возвращения к нормальной жизни или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов", – уточняется в Оксфордском словаре английского языка.

Оксфордский словарь английского языка – это главный исторический словарь английского языка, выпускаемый издательством Оксфордского университета. Он прослеживает историческое развитие английского языка, а также описывает использование языка во многих его вариациях по всему миру.

Также на сайте Оксфордского словаря английского языка говорится, что слово года — это слово или выражение, которое привлекло большой интерес за последние 12 месяцев. Каждый год эксперты Оксфордского словаря обсуждают кандидатов на звание слова года и выбирают победителя, который, по их оценке, отражает дух, настроение или интересы этого конкретного года и имеет длительный потенциал как слово культурного значения.

В прошлом году Оксфордским словарем словом года было выбрано vax, что означает вакцина или вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000187-oksfordskiy-slovar-nazval-slovo-2022-goda/