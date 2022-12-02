Французский багет признан нематериальным наследием ЮНЕСКО

Багет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Французский багет получил статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно во Франции производится более шести миллиардов единиц багета. При этом производство находится под угрозой, поскольку все больше пекарен из сельской местности закрываются, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Миллионы людей каждый день покупают багет домой или едят его прямо на ходу. Его называют "чем-то более французским", чем Сена и Эйфелева башня. Именно багет, по мнению экспертов, задает тон жизни французов и является неотъемлемой частью французской идентичности.

Неудивительно, что ЮНЕСКО (агентство ООН по вопросам всемирного наследия) включило багет в список нематериальных ценностей человечества. Это решение было принято на фоне кризиса, в котором оказалась хлебопекарная отрасль Франции в последние годы. Экономический кризис в Европе повлиял на то, что цены на багет сильно подскочили, а пекарни в сельской местности закрываются из-за удорожания сырья.

"Это хорошая новость в сложных условиях", — сказал Доминик Анракт, президент Национальной федерации французских пекарен и кондитерских изделий.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на эту новость, написав у себя в Twitter, что багет — это "250 грамм волшебства и совершенства в нашей повседневной жизни".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1999735-frantsuzskiy-baget-priznan-nematerialnym-naslediem-yunesko/