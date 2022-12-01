Американский словарь назвал самое популярное слово 2022 года

Ссора. Иллюстративное фото: pexels.com

Старейший американский издатель словарей Merriam-Webster назвал самое популярное слово 2022 года. Им стал "газлайтинг". По данным компании, количество поисковых запросов по данному слову выросло на 1740% в 2022 году, передает BBC.

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Газлайтинг — это форма психологического насилия и социального паразитизма. Его задача — заставить другого человека сомневаться в собственной адекватности. Газлайтеры часто прибегают к обесценивающим шуткам, обвинениям и запугиваниям.

"В наш век дезинформации, фейковых новостей, теорий заговора, "газлайтинг" превратился в слово нашего времени", — говорится в заявлении Merriam-Webster.

Эксперты отмечают любопытный факт: интерес к этому слову не был вызван каким-то одним событием, а накапливался постепенно.

Слово газлайтинг впервые было применено в пьесе английского драматурга Патрика Гамильтона "Газовый свет" (Gas Light). По сюжету главный герой пытается убедить свою жену, что она сходит с ума. Среди прочего герой говорил, что ей только кажется, что свет в их доме слишком тусклый.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1999555-amerikanskiy-slovar-nazval-samoe-populyarnoe-slovo-2022-goda/