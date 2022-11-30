Rolls-Royce тестирует реактивный авиадвигатель на водороде

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Rolls-Royce тестирует реактивный двигатель, работающий на водороде. По словам экспертов, эти испытания однажды могут привести к огромным изменениям в авиационной отрасли, передает BBC.

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Новый двигатель выглядит совсем как обычный. Это газовая турбина Rolls-Royce AE-2100A, которая широко используется в самолетах по всему миру. Что совершенно необычно, так это используемое топливо. Это первый случай использования водорода в качестве авиационного топлива.

Испытания проводятся компанией Rolls-Royce в партнерстве с авиакомпанией EasyJet. Цель испытаний проста — показать, что запуск и управление реактивным двигателем возможны с использованием водородного топлива, а не обычного авиационного. В долгосрочной перспективе компании хотят добиться того, что водородная энергетика станет играть важную роль в обеспечении роста авиаотрасли. Это также позволит сократить выбросы, которые влияют на изменения климата.

"Несколько лет назад мы начали искать, что может привести в движение самолеты будущего. Мы рассматривали возможность использования аккумуляторов, но пришли к выводу, что водород — самое интересное предложение для нас.

Преимущество водорода перед аккумуляторами в том, что он обеспечивает гораздо большую мощность. Аккумуляторы весят слишком много, чтобы питать большие самолеты", — объясняет Дэвид Морган, главный операционный директор EasyJet. Однако до водородной авиации еще очень далеко. Проведенные испытания просто показали, что реактивный двигатель, работающий на водороде, может запускаться и работать на малых оборотах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1999381-rolls-royce-testiruet-reaktivnyy-aviadvigatel-na-vodorode/