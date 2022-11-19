Телескоп Уэбба обнаружил две самые старые и далекие галактики из когда-либо открытых

NASA. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил две самые старые и самые далекие галактики из всех, что когда-либо были обнаружены исследователями. По заявлениям NASA, одна из них, возможно, образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, передает The Guardian.

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Если предварительные результаты подтвердятся, то нынешнее открытие превзойдет открытие, сделанное телескопом Хаббла, который обнаружил галактику, образованную через 400 млн лет после Большого взрыва. Телескоп Уэбба, запущенный в декабре прошлого года как преемник Хаббла, указывает на то, что звезды могли образоваться раньше, чем считалось ранее — возможно, в течение пары миллионов лет после Большого взрыва.

Последние открытия телескопа Уэбба были подробно описаны в Astrophysical Journal Letters международной командой под руководством Рохана Найду из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. В статье подробно рассказывается о двух исключительно ярких галактиках, первая из которых образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, а другая — через 450 млн лет после него.

Томмазо Треу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, главный научный сотрудник научной программы Уэбба, сказал, что представленные доказательства «настолько убедительны, насколько это возможно».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1997798-teleskop-uebba-obnaruzhil-dve-samye-starye-i-dalekie-galaktiki-iz-kogda-libo-otkrytyh/