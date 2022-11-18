Билеты в парки Disney подорожают с декабря

Disney. Иллюстративное фото: pixabay.com

Посещение тематических парков Disney станет дороже с декабря. Цены на однодневные билеты в большинстве парков растут, и будут варьироваться в зависимости от того, какой из четырех парков вы посещаете, передает The Washington Post.

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В настоящее время стоимость входного билета зависит от спроса и составляет от 109 до 159 долларов. Такие правила были установлены в 2019 году. Теперь компания повышает тарифы на посещение парков. Посещение самого известного парка Magic Kingdom обойдется в 124 доллара в непопулярное время и 189 долларов в час пик. Ожидается, что цены достигнут пика в период Рождества и Нового года. Текущий ценовой диапазон от 109 до 159 долларов сохранится только лишь в парке Animal Kingdom.

"Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы предоставить гостям самые лучшие и запоминающиеся впечатления от Disney, и мы делаем это, расширяя наши тематические парки невероятными новыми аттракционами и предложениями", — говорится в заявлении Disney

Новая система ценообразования вступит в силу 8 декабря. Поэтому сейчас посетители могут купить билеты на 2023 год по старым ценам. К продаже доступны билеты вплоть до декабря 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1997579-bilety-v-parki-disney-podorozhayut-s-dekabrya/