Ученые: Критический порог повышения температуры в мире может быть достигнут уже через 9 лет

Термометр. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Вероятность того, что мир вскоре преодолеет критический порог изменений климата, составляет 50%. Это происходит из-за того, что уровень выбросов CO2 растет слишком быстро. Такие выводы содержатся в новом отчете Global Carbon Project, передает BBC.

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Ожидается, что выбросы углекислого газа в 2022 году останутся на рекордном уровне, поскольку люди вновь начали массово летать на самолетах. В отчете говорится, что если выбросы останутся такими же высокими, то мир столкнется с 50%-ным риском превышения ключевого порога повышения температуры на 1,5°C через девять лет. Это будет иметь серьезные последствия для бедных и развивающихся стран.

ООН заявляет, что если средняя глобальная температура поднимется более чем на 1,5°C, то миллионы людей подвергнутся потенциально разрушительным климатическим воздействиям. В отчете, опубликованном Global Carbon Project (GCP), использовались ежемесячные данные об энергетике для оценки глобальных выбросов парниковых газов, которые, скорее всего, вырастут на 1% в этом году.

Это резко контрастирует с недавним отчетом ООН, в котором говорилось, что глобальные выбросы должны сократиться на 45% к 2030 году, чтобы поддерживать температуру ниже 1,5°C.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1996751-uchenye-kriticheskiy-porog-povysheniya-temperatury-v-mire-mozhet-byt-dostignut-uzhe-cherez-9-let/