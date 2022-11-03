Мир стремительно теряет ледники. В Килиманджаро, в Доломитах и США к 2050 году они растают

Ледник в Танзании. Иллюстративное фото: Chris Jackson/Getty Images for Laureus

Примерно в трети объектов Всемирного наследия ООН ледники растают в течение трех десятилетий, утверждается в докладе ЮНЕСКО. В их числе – последние ледники горы Килиманджаро, ледники в Альпах и Йосемитском национальном парке в США.

Они будут таять независимо от действий мира по борьбе с изменением климата, считают авторы доклада.

Доклад, в котором даны прогнозы на основе спутниковых данных, обнародован накануне конференции по изменению климата COP27, которая состоится на следующей неделе в Египте.

Всего на 50 объектах Всемирного наследия ООН обнаружены около 18 600 ледников. Они составляют почти 10% оледенелой территории Земли и включают в себя известные туристические места и места, священные для местного населения.

Отступление и исчезновение ледников – одно из самых наглядных доказательств того, что климат Земли теплеет, говорится в докладе.

"Мы надеемся, что можем ошибаться, но у нас на руках научные доказательства, – говорит сотрудник проекта ЮНЕСКО Талес Карвальо Ресенде, один из авторов доклада. – Ледники – это один из важных индикаторов изменения климата, потому что их видно, мы реально можем их наблюдать".

Ледники в остальных двух третях объектов Всемирного наследия ООН еще можно спасти, но только если мир ограничит глобальное потепление полутора градусами Цельсия, утверждают авторы доклада.

В другом докладе ООН, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что в настоящее время у человечества нет надежных путей для достижения этой цели.

Прогнозы основаны на предыдущем докладе, в котором для расчета изменения площади ледников, внесенных в список Всемирного наследия, использовались компьютерные модели.

"Совершенно беспрецедентным в исторической летописи является то, как быстро это происходит, – говорит Беата Ксато, гляциолог из Университета Буффало. – В середине 1900-х годов ледники были довольно стабильны, но затем они отступили с невероятной скоростью".

В докладе говорится, что до 4,5% наблюдаемого повышения уровня моря в период с 2000 по 2020 год могло быть вызвано таянием льда на объектах Всемирного наследия. Ежегодно эти ледники теряют 58 млрд тонн льда, что эквивалентно общему годовому объему воды, потребляемой во Франции и Испании.

Многие люди также зависят от ледников как от источника воды для бытовых нужд и сельского хозяйства, и их потеря может привести к дефициту пресной воды в засушливые сезоны, говорит профессор Дункан Куинси, эксперт по гляциологии из Университета Лидса, который не принимал участия в исследовании.

"Это ведет к проблемам продовольственной безопасности, потому что они использовали эту воду для орошения своих посевов", – считает Куинси.

Авторы доклада полагают, что наводнения, вызванные таянием ледников, главным образом нанесут удар по местным жителям, и призывают создавать системы раннего предупреждения и снижения риска стихийных бедствий.

Таяние льда и снега – одна из десяти основных угроз, связанных с изменением климата, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном в феврале.

В первую очередь нужно ограничить глобальное потепление, и здесь, как считает Карвальо Ресенде, ситуация не безнадежна: "Если нам удастся радикально сократить выбросы, мы сможем спасти большинство этих ледников. Это призыв к действиям на всех уровнях - не только на политическом, но и на общечеловеческом уровне".

Однако, как считают ученые, при нынешних темпах сокращения выбросов в атмосферу удержание роста среднемировых температур в пределах полутора градусов Цельсия – невыполнимая задача.

"Мы часто слышим в разговорах об изменении климата о предельном значении глобальной температуры в полтора градуса, установленном в Парижском соглашении. Но мы не должны забывать, что Европа на самом деле теплеет быстрее, чем в среднем по миру, – напоминает генеральный директор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоранс Рабье. – Температура в Европе уже повысилась примерно на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой в конце 19 века. И это не говоря даже об Арктике, которая на три градуса теплее, чем была".

Ледники в регионах, входящих в список объектов Всемирного наследия, которые исчезнут к 2050 году, включают:

Гирканские леса (Иран)

Национальный парк Дурмитор (Черногория)

Национальный парк Вирунга (Демократическая Республика Конго)

Заповедник Хуанлун (Китай)

Йеллоустонский национальный парк (США)

Национальный парк Маунт-Кения (Кения)

Пиренеи-Монт-Перду (Франция, Испания)

Национальный парк "Горы Рувензори" (Уганда)

Плато Путорана (Россия)

Тектоническая область Сардона (Швейцария)

Национальный парк Наханни (Канада)

Национальный парк Лоренц (Индонезия)

Природная система заповедника "Остров Врангеля" (Россия)

Национальный парк Килиманджаро (Танзания)

Национальный парк Йосемити (США)

Доломитовые Альпы (Италия)

Девственные леса Коми (Россия)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1995651-mir-stremitelno-teryaet-ledniki-v-kilimandzharo-v-dolomitah-i-ssha-k-2050-godu-oni-rastayut/