Жителей Британии призвали не выбрасывать тыквы после Хэллоуина

Тыква. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей сельских районов Британии призвали не выбрасывать тыквы после Хэллоуина, поскольку этот овощ представляет опасность для некоторых животных. Активисты говорят, что намного лучше будет повесить тыкву на дерево и таким образом накормить птиц, передает BBC.

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Благотворительная организация из Линкольншира Woodland Trust заявила, что некоторые люди верят, что выбрасывая тыквы в лесу или в сельской местности, они обеспечивают диких животных пищей. Благотворительная организация предупредила, что тыквы могут быть смертельными для ежей. Пол Бантон из Woodland Trust сказал, что люди должны вместо этого компостировать тыкву дома или вешать на дерево, чтобы кормить птиц.

По данным организации, каждый год сотни тыкв выбрасываются в лесах по всей Великобритании.

"Люди думают, что они делают что-то хорошее для дикой природы, но самом деле их действия производят обратный эффект", — добавил он.

В Woodland Trust заявили, что люди могут использовать тыквы в качестве осенних кормушек для птиц, компостировать дома или передавать в зоопарки или фермы в качестве корма для животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1995194-zhiteley-britanii-prizvali-ne-vybrasyvat-tykvy-posle-hellouina/