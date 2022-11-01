Количество поисковых запросов о поводах для прогула работы выросло в 2022 году

Девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Оправдания и отговорки: количество поисковых запросов о правдоподобных поводах пропустить работу резко возросло в 2022 году. По мере того, как призывы вернуться в офисы звучат все громче, сотрудники ищут способы прогулять работу, передает Bloomberg.

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Согласно анализу, проведенному Frank Recruitment Group, глобальной фирмой по трудоустройству, общее количество поисковых запросов в Google о правдоподобных причинах для пропуска работы резко возросло за последние два года и превысило два миллиона в 2022 году. В 2018 году эта цифра составляла чуть более 300 тысяч. Фирма проанализировала трафик по десяти самым популярным поисковым запросам, включая несколько вариантов "реалистичных оправданий отсутствия работы".

Среди самых популярных отговорок звучали болезнь, семейные или домашние чрезвычайные ситуации, визит к врачу и проблемы с автомобилем. Всплеск популярности подобных запросов связывают с тем, что руководители выражают беспокойство по поводу массовых увольнений и неустойчивой производительности. Кроме того, все больше компаний начинают возвращать своих сотрудников в офисы.

"Наблюдать за тем, как объемы поисковых запросов резко подскочили по всем направлениям, безусловно, интересно. Похоже, это совпадает с началом возвращения в офисы и это не самый легкий переход для многих людей", —говорит Роуэн О'Грейди, президент Frank Recruitment Group в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1995017-kolichestvo-poiskovyh-zaprosov-o-povodah-dlya-progula-raboty-vyroslo-v-2022-godu/