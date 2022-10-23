Активисты заявили, что могут восстановить тропические леса в Британии

Тропический лес. Иллюстративное фото: pixabay.com

Активисты утверждают, что тропические леса умеренного пояса, которые были уничтожены несколько тысяч лет назад, могут быть восстановлены на пятой части территории Великобритании. Инициаторы призывают к защите деревьев, а также к вдумчивому подходу к их посадке, передает The Guardian.

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Атлантический умеренный тропический лес когда-то покрывал большую часть западного побережья Великобритании и Ирландии. Влажные и мягкие условия архипелага были идеальными для лишайников и печеночных мхов. Сейчас тропический лес покрывает менее 1% территории страны. Он встречается только в изолированных районах. Таких как район водопадов в Брекон-Биконс и Осуэлл-Вуд на Дартмуре.

Две карты, выпущенные инициативной группой Lost Rainforests of Britain, показывают, как может выглядеть Британия, если возродить на ее территории тропические леса. Так, более половины Уэльса, почти вся западная Шотландия, а также большая часть Корнуолла, Озерного края и других районов к северу от Манчестера имеют подходящий климат для тропических лесов умеренного пояса.

Организация призывает правительство принять конкретную стратегию защиты тропических лесов для защиты древних лесных массивов Англии. Это можно сделать в сотрудничестве с землевладельцами и фермерами. Совместные действия могут помочь естественным образом восстановить эти районы в соответствии с последними научными достижениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1993938-aktivisty-zayavili-chto-mogut-vosstanovit-tropicheskie-lesa-v-britanii/