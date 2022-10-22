Ученые: Африканская чума способна уничтожить три четверти мирового поголовья свиней

Свинья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Борьба с африканской чумой свиней, которая с 2018 года привела к гибели более 100 млн свиней, оказалась более сложной задачей, чем думали ученые. На сегодняшний день все еще не разработана вакцина для сельскохозяйственных животных, передает The Guardian.

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Эндемичная для Африки, АЧС безвредна для человека, но часто смертельна для свиней. Нынешняя вспышка, как считают ученые, угрожает примерно трем четвертям мирового поголовья свиней. Она началась примерно в 2007 году в Грузии. В 2018 году АЧС появилась в Китае, на который приходится половина мирового поголовья свиней. К 2019 году возникли опасения, что чума стала причиной смерти 100 млн свиней. Два года спустя было подтверждено, что вирус добрался до Германии. Здесь находится больше свиней, чем в любой другой европейской стране.

"Это самая крупная вспышка болезни животных, которая когда-либо была зафиксирована на планете", — говорит Дирк Пфайффер, ветеринарный эпидемиолог из Городского университета Гонконга.

По его словам, единственный доступный в настоящее время инструмент для борьбы с вирусом — это соблюдение правил биобезопасности со стороны фермеров. В настоящее время на ученых оказывается давление из-за необходимости разработки вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1993752-uchenye-afrikanskaya-chuma-sposobna-unichtozhit-tri-chetverti-mirovogo-pogolovya-sviney/