Как делают педикюр слонам, показали в зоопарке Алматы (видео)

Педикюр для слона. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

Сотрудники Алматинского зоопарка в своем официальном Instagram-аккаунте показали процесс педикюра для слона. Они отметили, что эта процедура проводится каждые два-три месяца.

Как рассказали представители зоопарка, слоны понимают, что процедура необходима.

"Каждый квартал, иногда раз в два месяца мы приводим в порядок ногти слонов: обрезаем, точим, шлифуем. Педикюр слонам необходим для здоровья стоп и пальцев", – отметили специалисты.

Объясняется, что в дикой природе слоны сами отмачивают ногти в водоемах, после чего точат их о камни и скальный грунт. В зоопарке же эту процедуру проводят специально обученные сотрудники.

"P.S.: Слонам не больно! Нам ведь не больно, когда стригут ногти", – добавили в зоопарке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1993723-kak-delayut-pedikyur-slonam-pokazali-v-almatinskom-zooparke-video/