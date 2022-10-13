Успешность миссии по изменению траектории движения астероида подтвердили в NASA

NASA. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Американское космическое агентство NASA заявило, что недавняя попытка отклонить траекторию движения астероида увенчалась успехом. К такому выводу исследователи пришли после проведения измерений с помощью ряда космических и наземных телескопов, передает BBC.

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Эта миссия была задумана для проверки потенциальной стратегии защиты Земли от угрожающих объектов. Результаты миссии доказывают, что человечество может противостоять угрозе из космоса, но только в том случае, если среагирует на нее достаточно быстро, а сам космический объект, который нужно отклонить с орбиты, будет не слишком большим.

"Я считаю, что NASA доказало, что мы серьезно относимся к защите планеты", — сказал глава агентства Билл Нельсон.

На этой неделе космическое агентство опубликовало множество данных в поддержку своей оценки. В том числе, новые фотографии с космического телескопа Хаббл и с небольшого итальянского космического корабля, который находился примерно в 50 км от удара. Испытание происходило примерно в 11 млн км от Земли.

При этом ученый программы NASA, доктор Том Стэтлер предостерег общественность от слишком оптимистичных выводов об эксперименте. По его словам, астероиды бывают разные и нельзя точно утверждать, что человечество способно справиться с абсолютно любой угрозой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992283-uspeshnost-missii-po-izmeneniyu-traektorii-dvizheniya-asteroida-podtverdili-v-nasa/