Летающий автомобиль официально протестировали в Дубае

Тест XPeng X2. Фото: instagram.com/xpeng_global

В Дубае состоялся первый полет автомобиля XPeng X2. Китайский электрокар получил разрешение на полеты от Управления гражданской авиации Дубая.

За первым полетом наблюдали более 150 человек, включая представителей консульства Китая в Дубае, сообщается на официальном сайте компании.

Также на первый официальный полет летающего автомобиля от XPeng пришли посмотреть представители ряда госорганов ОАЭ.

Модель, которую протестировали в Дубае, – это летающий автомобиль пятого поколения. Он не производит выбросов углекислого газа во время полета, так как работает на электричестве. XPeng X2 может перевозить двоих человек.

Авторы проекта предполагают, что в будущем такой транспорт подойдет для полетов на малой высоте над городом на небольшие расстояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992251-letayuschiy-avtomobil-ofitsialno-protestirovali-v-dubae-video/