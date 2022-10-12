Летающий автомобиль официально протестировали в Дубае
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В Дубае состоялся первый полет автомобиля XPeng X2. Китайский электрокар получил разрешение на полеты от Управления гражданской авиации Дубая.
За первым полетом наблюдали более 150 человек, включая представителей консульства Китая в Дубае, сообщается на официальном сайте компании.
Также на первый официальный полет летающего автомобиля от XPeng пришли посмотреть представители ряда госорганов ОАЭ.
Модель, которую протестировали в Дубае, – это летающий автомобиль пятого поколения. Он не производит выбросов углекислого газа во время полета, так как работает на электричестве. XPeng X2 может перевозить двоих человек.
Авторы проекта предполагают, что в будущем такой транспорт подойдет для полетов на малой высоте над городом на небольшие расстояния.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992251-letayuschiy-avtomobil-ofitsialno-protestirovali-v-dubae-video/