Электроавиатакси запустят в Риме в честь юбилея Ватикана

Ватикан. Иллюстративное фото: pexels.com

Электроавиатакси будет запущено в Риме в преддверии празднования юбилея Ватикана. Туристы смогут избежать знаменитых римских пробок и добраться до главной достопримечательности города по воздуху, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Очередной Юбилей Ватикана будет праздноваться в 2025 году. В 1300 году было решено, что Юбилей будет отмечаться каждые сто лет. Затем этот период сократили до 50 лет, а потом до 25 лет. Теперь Юбилеи могут быть как очередными, так и внеочередными. Юбилей 2025 года станет 27-м в истории Ватикана, а праздновать его начнут в 2024 году.

В преддверии этого события в итальянской столице будет запущено воздушное электроавиатакси. Терминал такси, вероятнее всего, расположится на территории центрального железнодорожного вокзала Термини. Поездка на электроавиатакси от Тремини до Ватикана займет 20 минут вместо привычного часа по дорогам Рима.

В октябре прошлого года Aeroporti di Roma и Atlantia SpA объявили о партнерстве с компанией Volocopter, производящей электрические воздушные такси. Итальянское предприятие дополняет растущий список электрических аэротакси, которые тестируются по всему миру. Франция планирует запустить подобный транспорт для перевозки пассажиров во время летних Олимпийских игр в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991916-elektroaviataksi-zapustyat-v-rime-v-chest-yubileya-vatikana/