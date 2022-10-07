Частицы загрязненного воздуха обнаружили ученые в органах нерожденных детей

Беременность. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крошечные токсичные частицы загрязненного воздуха были обнаружены учеными в легких, печени и мозге нерожденных детей. Исследователи заявили, что их открытие должно встревожить людей, поскольку внутриутробный период является наиболее уязвимым этапом развития человека, передает The Guardian.

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Ученые провели исследование, для которого пригласили некурящих беременных женщин из Бельгии и Шотландии, проживающих в местах с относительно низким уровнем загрязнения воздуха.

"Мы впервые смогли обнаружить, что наночастицы углерода не только попадают в плаценту во время первого и второго триместра беременности, но и попадают в органы развивающегося плода.

Что еще более тревожно, так это то, что эти частицы также попадают в развивающийся человеческий мозг. Это означает, что эти наночастицы могут напрямую взаимодействовать с органами и клетками плода", — сказал профессор Пол Фаулер из Абердинского университета в Шотландии.

Профессор Тим Наврот из Университета Хасселта в Бельгии, один из руководителей исследования, сказал, что проживание в местности с качественным воздухом должно быть приоритетом для будущих мам.

По его словам, правительства несут ответственность за сокращение загрязнения воздуха, но люди сами должны по возможности избегать нахождения возле оживленных дорог и других мест, где воздух может быть очень загрязнен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991392-chastitsy-zagryaznennogo-vozduha-obnaruzhili-uchenye-v-organah-nerozhdennyh-detey/