Одну из самых востребованных профессий будущего назвали эксперты

Электрик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Какая профессия станет самой востребованной во всем мире в ближайшие годы? Эксперты утверждают, что таковыми станут электрики. Повсеместное распространение "зеленой" энергетики создаст острую потребность в специалистах, разбирающихся в электричестве, передает The Washington Post.

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Когда речь идет о решении проблем, связанных с изменениями климата, все обсуждают солнечные батареи, тепловые насосы, эффективные кондиционеры, ветряные турбины, электромобили и зарядные устройства для них, индукционные печи и линии передачи. Все это требует качественного обслуживания, а значит огромного количества специалистов, которые разбираются в электричестве.

По данным некоммерческой группы Rewiring America, переход экономики от ископаемого топлива потребует подключения как минимум миллиарда новых электроприборов. И это только в США. При этом в стране уже наблюдается нехватка кадров. По данным Национальной ассоциации подрядчиков в области электротехники, каждый год на пенсию уходит больше электриков, чем появляется молодых специалистов. На сегодняшний день в стране работает 700 тысяч электриков. По мнению экспертов, в сфере электроники ежегодно будет появляться 80 новых вакансий. Закрыть их будет очень сложно.

Сэм Стайер, президент Greenwork, стартапа, который обеспечивает связь между клиентами и подрядчиками, винит во всем культурную среду. По его словам, последние 20 лет все вокруг возводили в культ офисную работу, поэтому сейчас молодежь неохотно получает рабочие специальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991176-odnu-iz-samyh-vostrebovannyh-professiy-buduschego-nazvali-eksperty/