Нелинейный рабочий график стал популярен во время пандемии

Офисный работник. Иллюстративное фото: Pexels

Пандемия породила новые тенденции в сфере труда. Компании стали нанимать сотрудников без привязки к их местонахождению. Асинхронный формат работы привел к тому, что все больше людей стали "разбивать" свой рабочий день на отрезки длиной в несколько часов, чтобы выполнять свои задачи более эффективно, передает BBC.

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В прошлые десятилетия стандартный рабочий день означал, что сотрудники приходили в офис к 9:00, обедали в полдень и уходили домой в 18:00. Пандемия изменила все и породила такую тенденцию как нелинейный рабочий день. В режиме такого рабочего дня сотрудники могут выполнять свою работу, не ориентируясь на традиционный жесткий график. Этому способствует асинхронный режим, в котором специалисты работают в разное время, поскольку находятся в разных часовых поясах.

Массовое внедрение моделей гибридной и удаленной работы делает такой формат более распространенным. Лаура Джордж, доцент кафедры поведенческих наук Лондонской школы экономики и политических наук, говорит, что такой формат помогает сместить фокус с процессов на результат.

"Речь идет не об усилиях и затраченном времени, а о достижении наилучших результатов", — говорит она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990966-nelineynyy-rabochiy-grafik-stal-populyaren-vo-vremya-pandemii/