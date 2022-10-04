Необычное здание в виде Луны построят в Дубае

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В Дубае планируют построить необычное здание в виде Луны Moon Dubai за 5 млрд долларов. Его спроектировала канадская архитектурная компания и лицензиар интеллектуальной собственности Moon World Resorts Inc., передает Arabian Business.

Курорт высотой 224 метра могут построить за 48 месяцев. Ожидается, что Moon Dubai внесет вклад в экономику эмирата в таких секторах, как гостиничный бизнес, развлечения, достопримечательности, образование, технологии, окружающая среда и космический туризм. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Ориентировочно, уникальное здание сможет разместить 10 млн человек ежегодно.

"Moon Dubai станет крупнейшим и наиболее успешным современным туристическим проектом во всем регионе MENA (он объединяет страны Магриба и Ближнего Востока), удвоив ежегодное количество туристов, посещающих Дубай, благодаря его глобальной привлекательности, узнаваемости и уникальным комплексным предложениям", - заявили авторы проекта Сандра Мэтьюз и Майкл Хендерсон.

Курорт сосредоточен на передовой архитектуре, инженерии, дизайне и технологиях. На Луне также разместится учебная платформа для различных космических агентств и их астронавтов.

В Moon Dubai будет и частная резиденция с роскошными квартирами.

"Около 300 единиц жилья будут доступны для покупки, а владельцы Sky Villas будут членами эксклюзивного частного клуба", - сказал Хендерсон.

При этом гости смогут воспользоваться спа-салоном, ночным клубом, центром мероприятий, местом для встреч, лаунджем и собственным "лунным шаттлом".

Moon Dubai предлагается эксплуатировать в соответствии с 5-звездочным стандартом застройки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990866-neobychnoe-zdanie-v-vide-luny-postroyat-v-dubae/