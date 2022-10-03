Видеоролики на YouTube, которые заинтересовали казахстанцев в сентябре

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Просмотр видеороликов на YouTube - одно из любимых и популярных способов провести досуг для казахстанцев. Мы нашли лучшие ролики сентября, которые собрали максимальное количество просмотров, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоновости

Бой Головкина с Канело - QAZSPORT TV

Бой Геннадия Головкина с Саулем Канело Альваресом стал одним из самых значимых спортивных событий для казахстанцев. Многие откладывали все дела, чтобы лицезреть поединок. Как правило, казахстанцы смотрят его в прямом эфире, но если кто-то не успел сделать это, всегда можно найти запись. Видео набрало 880 тысяч просмотров.

Приезд Путина, критика Мирзиеева, Послание Токаева - новости от Atameken Business News

Актуальные новости всегда интересны казахстанцам, которые следят за политической повесткой страны. Так, выпуск новостей Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости заинтересовал более 400 тысяч казахстанцев.

Дело в том, что в этом выпуске журналисты канала рассказывают о предстоящем визите Владимира Путина в Казахстан в середине октября, о критике президентом Миризеевым властей СССР, а также Послании Касым-Жомарта Токаева. Это, пожалуй, главная политическая новость недели.

Видео набрало 404 737 просмотров.

"Давно хотел в Казахстан" - телеканал Astana TV

Самой обсуждаемой, пожалуй, темой в Казахстане остается приезд большого количества россиян, которые буквально бегут от частичной мобилизации в России. Журналисты телеканала Астана / Astana TV встретились с россиянами и узнали, что они говорят, пересекая границу.

Видеосюжет набрал 340 683 просмотра.

Новостные итоги мира от Atameken Business News

Главные темы этого выпуска: прощание с королевой Елизаветой II, приезд Си Цзиньпин в Казахстан. Чего ждать от встречи Токаева с главой компартии Китая? А также новость о том, что Ким Чен Ын назвал ядерную политику КНДР необратимой. Когда и почему Северная Корея может запустить в воздух ядерные ракеты?

Ролик набрал 287 702 просмотра.

Приезд россиян - Информбюро 31 канал

И снова о приезде россиян. С момента объявления в России частичной мобилизации увеличилось количество людей, бегущих из соседней страны. В результате на казахстанско-российской границе образовалась длинная пробка.

Большинство российских граждан, приехавших в Казахстан, заявили, что убегают от призыва в армию и не поддерживают начатую властями соседней страны военную операцию.

Видеосюжет с рассказами россиян о переезде набрал 277 873 просмотра.

Пожар в Костанайской области - Студия 7

Репортаж с места событий в Костанайской области, где в сентябре полыхали пожары, многих не оставил равнодушными. Где и в каких условиях живут погорельцы, потерявшие в одночасье дома, имущество и даже близких? По чьей вине горят леса и села? Журналисты "Студия 7" выясняли ситуацию.

Видеосюжет набрал 229 465 просмотров.

Развлекательный контент

Alisher Konysbaev - Бөлексің (Gakku TV)

Клип на песню казахстанского исполнителя Алишера Конысбаева Бөлексің на канале Gakku TV собрал 41 тысячу лайков. Казахстанцы по достоинству оценили голос певца, а также мотив и слова песни. Немало внимания вызвало и видео к композиции.

Телесериал "Келінжан 4", Хабар

Сериалы - одно из любимых шоу на телеканалах для домохозяек и не только. Вторая серия "Келінжан 4" заинтересовала казахстанцев. В ней героиня Айсара решает открыть свое дело. В село приезжают новые соседи и Айсара пытается угодить новой соседке.

Ролик набрал 24 тысячи лайков.

Концерт "Әзілің жарасса"

Юмористический концерт "Әзілің жарасса" на канале ASTANATV SHOW привлек внимание тех казахстанцев, кто, видимо, не смог попасть на него. Веселое выступление артистов онлайн собрало 14 тысяч лайков.

Сериал «Бақыттың кілті» - Qazaqstan TV

Сериал возносит семейные ценности и рассказывает о шагах главных героев на пути к достижению своих целей. В произведении есть и любовь, и предательство, страх и отвага, вера и надежда. Там же описывается реальная картина деревенской жизни.

Первая серия сериала «Бақыттың кілті» на канале Qazaqstan TV набрала 9,3 тысячи лайков.

Абзал Тасмуханбет & Нурайым Акылбекова - Жалғызымсың

Дуэт двух звезд Абзала Тасмуханбета и Нурайым Акылбековой, которые исполнили романтическую песню "Жалғызымсың" на канале "Той Думан", не оставил равнодушными слушателей.

Клип собрал 9,2 тысяч лайков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990445-videoroliki-na-youtube-kotorye-zainteresovali-kazahstantsev-v-sentyabre/