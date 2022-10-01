Эксперты: Четырехдневная рабочая неделя позволяет людям высыпаться

Сон. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники компаний, участвующих в эксперименте с переходом на четырехдневную рабочую неделю, используют освободившееся время для того, чтобы как следует выспаться. Специалисты в области труда говорят, что их не удивляет эта новость, передает Bloomberg.

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По словам Джульетты Шор, социолога и экономиста из Бостонского колледжа, работники, перешедшие на 32-часовую рабочую неделю, теперь спят 7,58 часа в сутки, что почти на целый час больше, чем они тратили на сон во время 40-часовой рабочей недели. Другими словами, люди тратят почти семь из своих восьми высвобожденных часов в неделю на сон, а не на выполнение домашних дел или общение с друзьями.

Джульетта Шор провела опрос среди 304 сотрудников 16 компаний (три в США, одна в Австралии и 12 в Ирландии), которые принимают участие в глобальном шестимесячном эксперименте с переходом на четырехдневную рабочую неделю 4 Day Week Global. Процент недосыпающих людей (тех, кто спит менее 7 часов в сутки) среди участников эксперимента снизился с 42,6% до 14,5%

Концепция сокращенной рабочей недели набирает обороты, поскольку пандемия изменила структуру работы многих компаний и дала сотрудникам новое представление о том, как гибкий подход к труду может улучшить их жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990421-eksperty-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-pozvolyaet-lyudyam-vysypatsya/