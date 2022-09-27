Зонд NASA столкнулся с астероидом для проверки защиты Земли

Астероиды. Кадр из видео: twitter.com/NASA

Американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморфос в рамках проверки защиты Земли от космических объектов. Зонд был запущен в ноябре прошлого года, об этом говорится на сайте американского космического агентства.

Управление полетами в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (APL) в Лореле, штат Мэриленд, сообщило, что столкновение произошло в 19:14 (05:14 по Астане).

Отмечается, что столкновение DART с астероидом Диморфос может помочь в выработке методики по борьбе с действительно опасными космическими телами.

"DART представляет собой беспрецедентный успех планетарной защиты, но это также и миссия единства с реальной пользой для всего человечества", – сказал глава НАСА Билл Нельсон.

В NASA ожидают, что столкновение сократит орбиту Диморфос примерно на один процент.

Зонд DART был нацелен на лунный астероид Диморфос, диаметром 160 метров. Он вращается вокруг более крупного астероида Дидимос высотой 780 метров. Ни один из астероидов не представляет угрозы для Земли.

Напомним, в ноябре прошлого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило космический аппарат DART, который должен будет протестировать защиту Земли от опасных космических объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1989742-zond-nasa-stolknulsya-s-asteroidom-dlya-proverki-zaschity-zemli/