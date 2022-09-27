Япония стремится к лидерству в "глубоких технологиях"

Япония. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Япония стремится к инновациям в области "глубоких технологий". Как правило, в этих разработках принимают участие небольшие фирмы, которые объединяют высокотехнологичные инженерные инновации с научными открытиями. Все они уверены в том, что создают трансформационные продукты, передает BBC.

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Представьте, если бы вы могли поместить ультратонкий прозрачный лист на окно, чтобы генерировать энергию не только от солнечного света, но и от искусственного освещения в вашей комнате? Перовскитная технология, считающаяся наиболее многообещающей разработкой нового поколения, является целью разработок японского стартапа Enecoat Technologies. Компания из Киото надеется, что ее продукт будет производить столько же энергии, сколько обычная солнечная панель.

Такие стартапы занимаются "глубокими технологиями". Они объединяют высокотехнологичные инженерные инновации с научными открытиями. Однако успешный запуск продукта в этом секторе требует времени. В результате частные венчурные фонды, которые ссужают деньги предпринимателям, могут быть более осторожными при инвестировании в них. Решающую роль в развитии этого направления играет Киотский университет, который выпустил 11 лауреатов Нобелевской премии (больше, чем любой другой азиатский университет).

"Киотский университет силен в очень сложных областях науки, таких как регенеративная медицина, наука о стволовых клетках и энергия чистых технологий. Но для того, чтобы коммерциализировать эти высокотехнологичные компании, требуется много времени и большая сумма денег", — говорит Кодзи Мурота, который возглавляет университетское Управление сотрудничества в области инноваций.

Руководство вуза уверено, что их университет сыграет решающую роль в развитии мировой науки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1989597-yaponiya-stremitsya-k-liderstvu-v-glubokih-tehnologiyah/