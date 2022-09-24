Отказаться от доплаты за безлактозное молоко требуют от Starbucks

Starbucks.Иллюстративное фото: pixabay.com

Организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) требует, чтобы сеть кофеен Starbucks перестала взимать с клиентов дополнительную плату за безлактозное молоко в напитках. В настоящее время сеть взимает дополнительные 70 центов за растительное молоко, передает Quartz.

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Группа по защите прав животных выступает за это изменение с 2019 года. В том году она стала одним из акционеров Starbucks. 21 сентября PETA опубликовала свое заявление акционеров, в котором требовала от Starbucks предоставить отчет о прибыли, полученной с напитков, которые содержали веганское молоко.

По мнению организации, растущий спрос на растительное молоко и отказ от продуктов животного происхождения должен поддерживаться компаниями. Согласно данным лондонской исследовательской фирмы Euromonitor, с 2016 по 2021 годы мировые продажи заменителей молока выросли на 23% с 14,4 млрд долларов до 17,7 млрд долларов. Согласно исследованию Оксфордского университета, проведенному в 2018 году, производство безлактозного молока также оставляет меньший углеродный след по сравнению с натуральным коровьим молоком.

В Starbucks заявили, что в настоящее время пока не могут убрать надбавку за растительное молоко, поскольку платят за него больше, чем за обычное. Но по мере восстановления цепочек поставок компания может со временем перестать взимать эту плату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1989312-otkazatsya-ot-doplaty-za-bezlaktoznoe-moloko-trebuyut-ot-starbucks/