Японская молодежь массово отказывается от женитьбы

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Японская молодежь массово отказывается от вступления в брак. По мнению экспертов, эта тенденция может иметь последствия для нации, которая уже считается самой старой в мире, передает The Guardian.

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Национальный институт народонаселения и социального обеспечения заявил, что результаты опроса 2021 года, опубликованные в этом месяце, усугубляют опасения по поводу низкого уровня рождаемости в стране. Согласно данным опроса, 17,3% мужчин и 14,6% женщин в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что не собираются когда-либо связывать себя узами брака. Это самый высокий показатель с момента первого проведения опроса в 1982 году. В середине 80-х только 2,3% мужчин и 4,1% женщин заявляли, что никогда не вступят в брак.

Сокращение количества браков может иметь последствия для уровня рождаемости в Японии, поскольку страна сталкивается с перспективой резкой депопуляции. Эксперты связывают эту тенденцию с несколькими факторами. В том числе с растущим желанием молодых работающих женщин пользоваться свободами, которые дают одиночество и карьера. Мужчины говорят, что им также нравится быть одинокими, но в то же время они выражают обеспокоенность по поводу своей способности обеспечивать семью.

Эксперты призвали правительство облегчить возвращение женщин на работу после рождения детей и решить проблему печально известной продолжительности рабочего дня в Японии. На вопрос, что представляет собой "идеальный" образ жизни для женщин, почти 40% опрошенных одиноких мужчин и 34% одиноких женщин назвали способность совмещать карьеру с воспитанием детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987708-yaponskaya-molodezh-massovo-otkazyvaetsya-ot-zhenitby/