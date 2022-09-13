Гибрид поезда и самолета пообещала построить канадская компания

Иллюстративное фото: pexels.com

Гибрид поезда и самолета, работающий на электрическом топливе, планирует построить канадская компания TransPod. В компании рассказали, что поезда на магнитной подушке будут перевозить пассажиров со скоростью 621 миля в час, передает CNBC.

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Компания TransPod из Торонто обнародовала планы по строительству FluxJet, электрической транспортной системы, представляющей собой "гибрид самолета и поезда". Проект, который в настоящее время находится на стадии разработки, включает в себя строительство поезда на магнитной подушке длиной 82 фута.

Такие поезда будут перевозить пассажиров со скоростью 621 миля в час. Это быстрее, чем скорость самолета и в три раза быстрее, чем скорость современных сверхскоростных поездов. По данным компании, FluxJet будет работать на "бесконтактной передаче энергии". Поезд будет получать энергию из существующей электрической сети через магнитные поля.

TransPod заявляет, что стоимость проезда на FluxJet для пассажиров будет на 44% дешевле, чем стоимость билета на самолет. Для начала компания планирует построить почти 200-мильную сеть вакуумных трубок между канадскими городами Эдмонтон и Калгари. Но это произойдет еще не скоро. Строительство междугородней линии начнется не раньше 2027 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1987303-gibrid-poezda-i-samoleta-poobeschala-postroit-kanadskaya-kompaniya/