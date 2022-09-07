Американские школьники стали учиться хуже во время пандемии

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Пандемия свела на нет усилия американских учителей. Результаты национальных тестов показали, что успеваемость 9-летних детей по математике и чтению упала до минимального за последние 30 лет уровня, передает The New York Times.

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Национальная оценка образовательного прогресса была введена в США в 1970 году. Согласно данным последнего тестирования, американские школьники продемонстрировали худший за последние 30 лет результат в математике и чтении. Тесты были проведены среди 14 800 школьников в возрасте 9 лет. Эти данные сравнили с результатами тестов той же возрастной группы, которую тестировали в начале 2020 года. Пегги Карр, комиссар Национального центра статистики в области образования, заявила, что ее ошеломили плохие результаты американских школьников.

Тестирование показало, что лишь малая часть 9-летних детей может хотя бы частично понимать прочитанное. Еще меньше детей могут сделать вывод об эмоциональном состоянии персонажа художественного произведения. В математике учащиеся знают простые арифметические факты, но немногие могут складывать дроби с общим знаменателем.

Национальная оценка образовательного прогресса считается золотым стандартом тестирования. В отличие от государственных тестов, этот показатель стандартизирован по всей стране, остается неизменным с течением времени, а организаторы не пытаются привлечь к ответственности отдельные школы за результаты, что, по мнению экспертов, делает его более надежным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986395-amerikanskie-shkolniki-stali-uchitsya-huzhe-vo-vremya-pandemii/