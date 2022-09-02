Пилот развернул самолет из-за забытого в аэропорту паспорта пассажира

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Пилот авиакомпании TUI развернул самолет, чтобы забрать 38-летнего мужчину и его ребенка, который потерял паспорт в аэропорту, передает британская газета Express.

Семейный отдых Адриана Инсли на Тенерифе едва не закончился плохо из-за потери паспорта его семилетней дочери. Мужчине пришлось вернуться с ребенком в аэропорт, чтобы найти документ. В это время его родители, супруга и трое других детей уже садились на свои места в самолете.

Когда Инсли нашел паспорт, то подумал, что ему придется покупать билеты на новый рейс, поскольку посадка уже завершилась и самолет направлялся на взлетную полосу. Однако пилот развернул воздушное судно, чтобы забрать туриста и его ребенка. В итоге вся семья успешно вернулась домой.

Ранее в Казахстане во время захода на посадку в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana, совершавшего рейс по маршруту "Алматы - Нур-Султан", попали птицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1985864-pilot-razvernul-samolet-iz-za-zabytogo-v-aeroportu-pasporta-passazhira/