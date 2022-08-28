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Горнолыжные курорты Новой Зеландии увольняют сотрудников из-за климатического кризиса. Сезон катания на лыжах в стране выдался недостаточно снежным, из-за чего курорты потеряли в прибыли и не приняли обычное количество клиентов, передает The Guardian.

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Не по сезону теплая и влажная зима, частично вызванная изменениями климата, заставила оператора двух основных лыжных площадок уволить треть своего персонала и временно закрыть сайт. Курорт Ruapehu Alpine Lifts, управляющий горнолыжными районами Туроа и Вакапапа на горе Руапеху в северной части острова, объявили об увольнении около 130 сотрудников. Национальный институт водных и атмосферных исследований заявил, что в Новой Зеландии наблюдается одна из самых теплых и влажных зим за последние несколько лет.

Исполнительный директор Ruapehu Alpine Lifts Джон Дин заявил, что большинство сотрудников отправились на поиски работы в горнолыжные курорты в южной части островного государства. Поскольку там влияние климатических изменений не так заметно. Ученый-климатолог, профессор Джеймс Ренвик из Веллингтонского университета сказал, что нет никаких сомнений в том, что уменьшение количества снегопадов может быть связано с глобальным потеплением.

Оценка риска изменения климата, проведенная экологической и инженерной компанией Tonkin + Taylor, показала, что сокращение количества снега и льда, вероятно, повлияет на сектор туризма. Особенно на зимние виды спорта. Сейчас уровень риска оценивается как умеренный. Однако с 2050 года он может перейти к высокому уровню, а к концу века — к чрезвычайному.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1985137-gornolyzhnye-kurorty-novoy-zelandii-uvolnyayut-sotrudnikov-iz-za-klimaticheskogo-krizisa/