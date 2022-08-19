Старое видео с "гендиректором ВОЗ в женских шортах" распространили в Казнете

Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Fabrice Coffrini / Pool / AFP / Getty Images

Пользователи Казнета вновь распространили в Сети ролик, на котором якобы генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в женских шортах и короткой майке пьет пиво в баре. Фактчекеры выяснили, что это старый фейк.

Как сообщает портал Stopfake.kz, ролик стал вирусным летом 2020 года, когда во многих странах действовал строгий карантин из-за коронавируса. В соцсетях ролик распространяли с подписью, что Тедрос Гебрейесус "не соблюдает режим самоизоляции и гуляет по барам".

Однако бразильским фактчекерам удалось выяснить, что на кадрах запечатлен вовсе не глава Всемирной организации здравоохранения.

Тогда фактчекеры установили, что кадры были сделаны 16 февраля 2020 года, до начала пандемии COVID-19. Это выяснилось благодаря тому, что в кадре был виден работающий телевизор, а в эфире транслировали эпизод программы Domingão do Faustão, вышедший именно 16 февраля.

Порталу G1 удалось получить распространяемое видео в более высоком разрешении. Это позволило фактчекерам разглядеть номер на рубашке одного из официантов на видео. Позвонив по нему, они выяснили, что бар, в котором проходила съемка, расположен в Сан-Паулу, в Бразилии. Сотрудники бара сообщили в телефонном разговоре, что посетитель на видео не генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Кроме того, 16 февраля 2020 года глава ВОЗ в Бразилии находиться не мог, так как тогда он был занят на работе. Днем ранее он участвовал в конференции по безопасности в Мюнхене, а уже 18 февраля был на пресс-конференции ВОЗ на тему распространения COVID-19. Это подтверждается многочисленными публикациями в мировых СМИ.

"Из этого следует, что распространяемое видео является фейковым", – заключили фактчекеры.

Скриншот со страницы в соцсетях: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983943-staroe-video-s-gendirektorom-voz-v-zhenskih-shortah-rasprostranili-v-kaznete/