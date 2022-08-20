"Как родные внуки": стартап для помощи пенсионерам запустили в Индии

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Индийская компания запустила стартап для помощи одиноким пенсионерам. Пользователи сервиса Goodfellows смогут подписаться на ежемесячную помощь индивидуальных помощников, которые будут не только исполнять поручения пенсионеров, но и общаться с ними, передает Quartz.

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Стартап Goodfellows, названный по аналогии с популярным фильмом Мартина Скорсезе "Славные парни", был запущен в августе в Мумбаи. Компанию поддержал 84-летний индийский промышленник Ратан Тата, который инвестировал в ее развитие. Стартап призван обеспечить комфортную старость одиноким пенсионерам, у которых нет детей и внуков (или они находятся очень далеко). Индивидуальные помощники будут помогать пенсионерам так, "как это сделал бы родной внук". Главной ценностью компании является дружба между пенсионером и его помощником.

В течение первого месяца пожилые люди могут пользоваться сервисом бесплатно. Плата будет взиматься со второго месяца. Стоимость услуг будет зависеть от индивидуального плана, выбранного клиентом. Создатели говорят, что молодые сотрудники должны чувствовать себя в финансовой безопасности, чтобы заниматься работой, которая по своей сути является социальной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983933-kak-rodnye-vnuki-startap-dlya-pomoschi-pensioneram-zapustili-v-indii/