Щенок хаски три недели ждал хозяев в аэропорту в России

Щенок хаски Буран. Фото: t.me/khvaero

В российском городе Хабаровске восьмимесячный щенок хаски несколько недель провел в аэропорту в поиске хозяев, которые улетели в отпуск, передает телеканал "Хабаровск".

Руководитель пресс-службы АО "Хабаровский аэропорт" Анастасия Хаустова рассказала, что хаски по кличке Буран почти три недели находился на территории аэропорта. После публикации фотографии щенка в социальных сетях сотрудникам аэропорта удалось связаться с владельцами собаки. И пес все-таки дождался своих хозяев.

Как оказалось, владельцы щенка оставили его на своем участке под присмотром знакомых и уехали в отпуск. Однако собака не выдержала разлуки и решила дождаться их в аэропорту.

Отмечается, что некоторое время Буран, напоминающий преданного Хатико, даже жил у сотрудника аэропорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983702-schenok-haski-tri-nedeli-zhdal-hozyaev-v-aeroportu-v-rossii/