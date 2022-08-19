57-летняя модель показала лицо без фотошопа и поразмышляла о старении

Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

57-летняя американская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова опубликовала на своей Instagram-странице фотографию без макияжа и фотошопа и поделилась с подписчиками своими мыслями о старении.

На снимке модель крупным планом показала свое лицо, на котором видны морщины.

Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина призналась, что она ранее публиковала эту фотографию и думала, что "выглядит великолепно". Однако один из пластических хирургов опубликовал эту фотографию на своей странице и подробно указал на "недостатки" лица женщины.

"От этих "ужасных" впадин под моими щеками можно избавиться с помощью филлеров, ботокс – для лба, морщинок по контуру губ и складок на шее. А еще "нужно было бы пройти несколько сеансов лазера, что подтянуть и разгладить все".

Вот, с чем приходится иметь дело пожилой женщине в глазах общественности. Мне сказали, что мое лицо нуждается в исправлении, потому что с ним "что-то не так" из-за старения", – написала Паулина, цитируя слова хирурга.

Модель добавила, что именно из-за таких непрошенных комментариев люди и прибегают к "ремонту и исправлению" возрастных изменений.

Паулина призналась, что тоже прибегала к некоторым косметологическим процедурам.

"Я хочу найти баланс между гордостью за то, что я выгляжу на свой возраст, и тем, чтобы время от времени чувствовать себя красивой. Из-за работы я все время вижу свою лицо в мельчайших деталях и, хотя я смирилась с большей частью всех изменений, иногда мне все еще трудно принять все это", – написала модель.

В завершение поста она обратилась к подписчикам и призвала их не указывать женщинам, как им выглядеть.

"Каждый раз, когда вы ловите себя на мысли, что хотите сказать своей знакомой: "Знаешь, ты должна…", остановитесь на мгновение. Если она не просит у вас совета, действительно ли он так нужен? Лучше найдите то, что вы считаете красивым в ней, и укажите на это", – призвала Паулина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1983515-57-letnyaya-model-pokazala-litso-bez-fotoshopa-i-porazmyshlyala-o-starenii/