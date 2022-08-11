Американская сеть пиццерий не смогла добиться успеха на родине пиццы в Италии

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Сеть пиццерий Domino's Pizza из США не смогла добиться популярности в Италии, поскольку жители страны предпочитали пиццу от местных производителей. Американская сеть полностью уходит с итальянского рынка и закрывает все 29 ресторанов на родине пиццы, передает Bloomberg.

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Американская сеть Domino's Pizza зашла на итальянский рынок семь лет назад. У компании был амбициозный план по открытию 880 точек с пиццей по всей стране и развитию системы быстрой доставки. Однако ожидания разбились о реальность. Жители и гости Италии и так предпочитали местный продукт, а во время пандемии небольшие рестораны смогли наладить сотрудничество с сервисами доставки. Так Domino's Pizza потеряла свое преимущество. Во время локдаунов американская компания не смогла выполнить свои долговые обязательства и обратилась к кредиторам.

Кроме того, меню Domino's Pizza было "слишком американским" для Италии. Такие предложения, как ананас в пицце не впечатлили ни местных жителей, ни туристов. 29 июля компания прекратила принимать заявки на доставку пиццы в Италии, а 9 августа стало известно о том, что американская сеть уходит с итальянского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1982552-amerikanskaya-set-pitstseriy-ne-smogla-dobitsya-uspeha-na-rodine-pitstsy-v-italii/