Двойник Мэрилин Монро пожаловалась на хейт из-за привлекательной внешности

Лейла Добинсон. Фото: instagram.com/missleylahlinda

Британская модель Лейла Добинсон, которую поклонники называют двойником секс-символа Голливуда Мэрилин Монро, рассказала о главных минусах привлекательной внешности.

Своей историей 23-летняя Лейла поделилась с изданием Daily Mail.

Девушка пожаловалась, что постоянно получает хейтерские комментарии в соцсетях в Instagram. У Лейлы есть свой блог, за которым следят почти 22 тыс. пользователей.

Однако популярность нередко идет рука об руку и с негативом. Так, Лейла призналась, что ей нередко угрожают в Сети и даже желают смерти.

"Это случалось не один раз. Мне часто приходят анонимные сообщения с фейковых аккаунтов, в которых мен желают смерти. Много раз мне писали, что я отвратительна и безобразна. Читать их неприятно, но это делает меня сильнее", - призналась девушка.

Модель поделилась также, что выбрала фэшн-индустрию благодаря своей маме, которая часто говорила дочери, что она может стать "следующей Мэрилин Монро".

Тогда Лейла разглядела в себе сходство со знаменитой актрисой, перекрасила волосы в блонд и стала отдавать предпочтение алым помадам и винтажному стилю.

Девушка призналась, что ей нравится быть в центре внимания.

"Стать звездой - моя мечта и я знаю, что осуществлю ее", - заявила модель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1982543-dvoynik-merilin-monro-pozhalovalas-na-heyt-iz-za-privlekatelnoy-vneshnosti/