Эксперты: Дороги, мосты и жд-пути страдают от глобального потепления

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Глобальное потепление уже сейчас влияет на транспортную инфраструктуру по всему миру. Эксперты говорят, что искривленные дороги и деформированные железнодорожные пути являются суровым напоминанием о том, что человечеству необходимо быстро адаптироваться к изменениям, происходящим с планетой, передает The Washington Post.

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Деформация дорог, взлетно-посадочных полос и железнодорожных путей, а также разрушение мостов. Это лишь некоторые из разрушительных последствий экстремальной жары для критически важной инфраструктуры. Эксперты говорят, что все это является серьезным напоминанием о необходимости быстро приспосабливаться к глобальному потеплению на планете.

"Большая часть нашей инфраструктуры была построена с расчетом на температуры, актуальные для 20-го века. Но это уже далеко не тот климат, который мы имеем сейчас", — написал в электронном письме Коста Самарас, главный помощник директора по энергетике Управления научно-технической политики Белого дома.

Он отметил, что асфальт на дорогах и взлетно-посадочных полосах просто "тает" от жары. Это лето стало одним из самых жарких за последние годы для многих штатов США и европейских стран. Эксперты подчеркивают, что решение проблемы заключается не только в улучшении инфраструктуры. По их словам, необходимо снизить количество выбросов в атмосферу и понять, каким образом человечество может снизить вред того воздействия, которое оно уже оказало на окружающую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1981920-eksperty-dorogi-mosty-i-zhd-puti-stradayut-ot-globalnogo-potepleniya/