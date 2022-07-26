Жителям США предложили выиграть грант на пляжный отдых

Иллюстративное фото: pexels.com

Американцам предложили получить 15 тысяч долларов за отдых на пляже. Популярный сервис для бронирования отелей объявил конкурс среди граждан, желающих протестировать самые известные пляжи страны, передает CNBC.

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Сервис Hotels.com ищет человека, который захочет протестировать 10 лучших прибрежных отелей США в течение этого лета и рассказать об этом опыте в Сети. Отели компании разбросаны по всей стране: от штатов Флорида и Мэн до Вашингтона и Южной Калифорнии. Победителю конкурса будет предоставлено 15 тысяч долларов на расходы: 10 тысяч долларов на билеты и 5 тысяч долларов, которые человек сможет потратить по своему усмотрению.

Hotels.com сообщает, что победителю конкурса также будут предоставлены: солнцезащитный крем, зонтики, винтажные солнцезащитные очки, холодильник, AM/FM-радиоприемник, работающий на солнечной энергии, а также ретро-фотоаппарат Polaroid. Единственным условием, которое должен будет выполнить победитель, является подробный фотоотчет в стиле ретро на Polaroid, который компания сможет использовать в рекламных целях.

Участникам необходимо предоставить организаторам свой профиль в Instagram и ответить на вопросы анкеты. Например, на такой: если бы вы оказались в 50-х годах прошлого века, с кем бы вы отправились на пляж? В компании заявили, что выберут победителя, чья заявка будет соответствовать трем критериям: креативность и оригинальность, качество подачи материала и соответствие теме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1980030-zhitelyam-ssha-predlozhili-vyigrat-grant-na-plyazhnyy-otdyh/