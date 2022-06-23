Вена в третий раз признана самым удобным для жизни городом в мире
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Столица Австрии в третий раз была признана самым удобным для жизни городом в мире, передает DW со ссылкой на ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU).
Отмечается, что Вене присваивали звание самого удобного для жизни города в мире в 2018 и 2019 годах.
Город имеет самые высокие показатели по стабильным условиям, хорошей инфраструктуре, системе здравоохранения и многочисленным возможностям в сфере культуры и досуга.
В тройку лидеров вошли столица Дании Копенгаген и Цюрих в Швейцарии.
А столица Украины Киев в этом году не учитывалась из-за начавшейся в стране войны. Всего в рейтинге присутствуют 173 страны.
Напомним, в ноябре прошлого года британская консалтинговая компания составила список 100 самых лучших городов мира для студентов в 2021 году. Алматы расположился на 76 строчке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975370-vena-v-tretiy-raz-priznana-samym-udobnym-dlya-zhizni-gorodom-v-mire/