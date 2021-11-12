Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Британская консалтинговая компания Studee провела исследование и определила 100 лучших городов мира для студентов в 2021 году. В топ вошла и южная столица Казахстана - Алматы.

Результаты исследования опубликованы на официальном портале Studee.

Авторы исследования опирались на такие факторы как стоимость аренды жилья, скорость интернета, процент молодежи от общего числа населения, количество вузов, качество продуктов питания, уровень безопасности и свобода слова.

Первая десятка топ-100 лучших городов для студентов выглядит так:

Токио, Япония. Мельбурн, Австралия, Сеул, Южная корея, Квебек, Канада, Аделаида, Австралия, Монреаль, Канада, Перт, Австралия, Хьюстон, США Брисбен, Австралия, Пистбург, США.

Алматы расположился на 76-й строчке рейтинга, набрав 4,27 балла из 6 возможных. При этом южная столица Казахстана обошла в рейтинге Варшаву, Бангкок, Стокгольм и Пекин. Перед Алматы в топе расположились Нью-Йорк и Рим.

Отметим, что в топ-100 вошли и российские города - Москва на 84-м месте, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск замкнули рейтинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941876-almaty-voshel-v-top-100-luchshih-gorodov-mira-dlya-studentov/