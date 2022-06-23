Разрешить женщинам приходить на пляж в буркини попытались во Франции

Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти французского города Гренобль попытались разрешить женщинам носить буркини на пляже. Однако Высший административный суд Франции отменил это решение и оставил в силе всеобщий запрет на закрытые наряды для купания, передает The Guardian.

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16 мая Городской совет города Гренобль проголосовал за то, чтобы разрешить женщинам приходить на пляж в буркини. Это возмутило консервативных политиков. 21 июня Высший административный суд Франции отменил решение суда первой инстанции и еще раз закрепил всеобщий запрет на закрытые пляжные наряды.

Журналистка The Guardian Арва Махдави возмутилась этим решением французского суда. По ее словам, со стороны французского правительства крайне нелогично зацикливаться на пляжных нарядах, в то время как в мире бушует кризис и нужно думать, прежде всего, о том, как с ним справиться. По ее словам, правительство Франции дискредитировало себя на мировой арене.

Журналистка заявила, что, если кого-то возмущают чьи-то закрытые ноги, то это проблема не женщины, а того человека, которого они возмущают. По ее словам, возмущенному человеку лучше обратиться к психотерапевту, чтобы разобраться с причиной своих проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975201-razreshit-zhenschinam-prihodit-na-plyazh-v-burkini-popytalis-vo-frantsii/