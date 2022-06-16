"Обеденные" трансляции стали популярны в TikTok во время пандемии

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Ужин в компании блогера из TikTok помогает людям справиться с одиночеством и в некоторых случаях решить свои проблемы с пищевым поведением. Новый тренд стал популярен во время пандемии, когда люди не могли собраться на ужин с друзьями или выйти в кафе, передает The Atlantic.

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Журналист The Atlantic Морган Ом рассказывает, что еда стала для нее одной из главных радостей во время локдауна в 2020 году. Женщина попробовала разные блюда, которые ей доставляли из ресторанов, а также начала больше готовить. Однако одиночество локдауна и невозможность встретиться с друзьями вскоре сделали прием пищи очень скучным. Морган начала обращаться к сериалам и реалити-шоу, пока, в конце концов, не обнаружила, что в Tik-Tok есть блогеры, которые ведут трансляции по принципу "ешь со мной".

Блогеры включали трансляцию во время своего ужина и вели беседы с аудиторией. Чаще всего во время трансляций можно было услышать такие фразы: "Я так горжусь вами за то, что сегодня вы выделяете время на то, чтобы накормить себя", либо "Ваше тело потратило много энергии и заслуживает того, чтобы вы его накормили". Трансляции с хэштегом #eatwithme набирают миллиарды просмотров в TikTok. Эта тенденция впервые получила распространение в Южной Корее и ее назвали "мукбанг".

Многие утверждают, что эти видео совсем не бессмысленны. Благодаря таким трансляциям многие обладатели расстройств пищевого поведения заново учатся полноценно употреблять пищу. Пользователи рассказывают, что такие трансляции позволяют им скрасить обычные будни и помогают получать больше удовольствия от еды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1974200-obedennye-translyatsii-stali-populyarny-v-tiktok-vo-vremya-pandemii/