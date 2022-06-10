Количество долгожителей увеличилось в Италии с 2019 года

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В Италии с каждым годом увеличивается количество долгожителей. Сейчас в стране проживает 20 456 человек старше 80 лет по сравнению с 14 456 в 2019 году. Люди этого поколения ведут активный образ жизни и даже управляют автомобилями, передает The Guardian.

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Кандида Удерзо из города Виченца не так давно отпраздновала свой 100-летний юбилей. Эту дату женщина отметила получением новых водительских прав. По словам госпожи Удерзо, ей нравится быть независимой и она не хочет постоянно просить своих детей отвезти ее куда-то. Женщина говорит, что собственное долголетие стало сюрпризом для нее самой. Однако она всегда отличалась крепким здоровьем и даже сейчас, достигнув такого почтенного возраста, не принимает таблетки, а ее зрение позволяет ей читать газеты без очков.

Италия является лидером по количеству долгожителей в Европе. При этом процент долгожителей среди населения продолжает расти. Согласно данным Национального статистического агентства, в 2022 году в Италии проживает 20 456 граждан старше 80 лет, в 2019 году таковых было 14 456 человек. Многие из этих людей продолжают водить машину.

Сами долгожители утверждают, что их главным секретом является желание получить как можно больше удовольствия от жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1973350-kolichestvo-dolgozhiteley-uvelichilos-v-italii-s-2019-goda/