Пожилая пара в Индии подала в суд на своего сына из-за долгого ожидания внуков

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Супружеская пара из Индии подала в суд на своего сына и его жену за то, что те не хотят иметь детей. По словам специалистов, эта ситуация отражает то, насколько родители в Индии пытаются контролировать жизнь своих взрослых детей, передает The New York Times.

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Санджив Ранджан Прасад и Садхана Прасад рассказывают, что вложили все свои сбережения в обучение сына в американской Школе пилотов. Кроме того, родители оплатили шикарную свадьбу сына и отправили молодоженов в путешествие. По словам супругов Прасад, они надеялись, что в скором времени у них появится внук. Однако прошло шесть лет со дня свадьбы их сына, а его жена так и не родила ребенка.

Родители требуют от сына, чтобы его жена родила наследника в течение года, иначе молодая пара должна будет выплатить родителям мужа 650 тысяч долларов. Первое слушание по иску пройдет уже на этой неделе.

По словам Аннапурны Панди, антрополога из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, эта ситуация интересна тем, что позволяет проанализировать, насколько традиции прошлого все еще влияют на современных жителей Индии. Согласно традициями индуизма, дети обязаны вернуть моральный долг своим родителям, обеспечив им спокойную старость. Наличие внуков также считается исполнением долга перед родителями и залогом их счастливой старости.

"Родители вкладывают деньги в обучение и развитие своих детей, искреннее считая, что дети должны будут вернуть этот долг. Особенно сильное давление оказывается на сыновей", — говорит профессор Панди.

Население Индии стремительно стареет. Сейчас в стране проживает 140 млн человек старше 60 лет. При этом большинство молодых людей хотят строить карьеру, а не растить детей. Из-за этого возникает масса конфликтов между пожилыми родителями и их взрослыми детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971622-pozhilaya-para-v-indii-podala-v-sud-na-svoego-syna-iz-za-dolgogo-ozhidaniya-vnukov/