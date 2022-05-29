Улетевший на зонтике мужчина решил стать первым астронавтом Турции (видео)

Момент с полетом на зонте. Кадр из видео: twitter.com/ensonhaber

Житель Турции прославился благодаря вирусному видео, на котором он из-за сильного порыва ветра взлетает в воздух на большом зонте. Недавно мужчина заявил о желании стать космонавтом.

Турок Садык Кочадали стал известен три года назад из-за видео, на котором он улетает на большом зонте из кафе. Его в шутку называли "первым космонавтом Турции".

Видео было снято три года назад. На кадрах заметно, что из-за сильных порывов ветра с территории кафе начинает сдувать установленные зонты. Трое мужчин пытаются удержать конструкцию, но ветер все равно поднимает зонтик в воздух вместе с Кочадали.

Теперь же мужчина и впрямь заявил о своем намерении стать космонавтом и "первым турком, отправившимся в космос", пишет издание Middle East Monitor.

Он объявил об этом после сообщения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что правительство ищет одного гражданина, который отправится на МКС для выполнения научной миссии.

Кандидаты для этой миссии должны быть гражданами Турции, не старше 45 лет. Также у них должна быть степень бакалавра в области инженерии, естественных или фундаментальных наук. Кроме того, претенденты должны свободно говорить по-английски.

"Некоторые из моих критериев подходят, а некоторые – нет, но мы постараемся достигнуть критериев, которые не соответствуют", – сообщил Кочадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971520-uletevshiy-na-zontike-muzhchina-reshil-stat-pervym-astronavtom-turtsii-video/