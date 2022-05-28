Китайская молодежь придумала новый тренд, которым объясняет свою неамбициозность

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Китайская молодежь придумала термин "bai lan" для обозначения амбициозных целей, которых они никогда не смогут достичь. Психологи обеспокоены распространением такого тренда среди молодых людей и говорят, что его причиной является несоответствие между заявлениями китайского правительства и реальным уровнем жизни школьников и студентов, передает The Guardian.

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В начале мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надежды страны возлагаются на молодежь, которая должна достигать как личных целей, так и следовать глобальным идеалам партии. При этом сами молодые люди делятся в Сети размышлениями о том, что эти идеалы являются недостижимыми. Они используют фразу "bai lan", чтобы выразить свое отношение к жизни.

Термин «bai lan», который изначально использовался в NBA, означает добровольный отказ человека от достижения слишком сложной цели. В американском баскетболе это часто относится к преднамеренному проигрышу игрока в игре. Китайская молодежь придумывает много шуток на основе этой фразы. Например, проявлением "bai lan" является позиция: "Недвижимость в Шанхае слишком дорогая? Ладно, буду снимать жилье всю жизнь, потому что мне не по карману покупка квартиры". На этот тренд обратили внимание государственные СМИ и выразили обеспокоенность тем, что молодые люди готовы отказаться от усилий и стремятся культивировать пессимизм. Профессор Кечен Фанг из Гонконгского Университета считает, что с помощью таких трендов молодые люди хотят быть услышанными и это должно стать "звоночком" для правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971330-kitayskaya-molodezh-pridumala-novyy-trend-kotorym-obyasnyaet-svoyu-neambitsioznost/