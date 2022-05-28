СМИ: Работодателям США будет сложно вернуть сотрудников в офисы

Иллюстративное фото: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images

Как помочь сотрудникам снова полюбить офис? Некоторые работодатели пытаются сделать это, повысив комфортность кабинетов. Другие предлагают услуги детского сада при предприятии. Однако многие считают, что в большинстве случаев этих усилий окажется недостаточно и компаниям придется уступить, передает Quartz.

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Сотрудники крупных компаний, которые до пандемии были готовы проводить полный рабочий день в офисе, больше не хотят мириться с такой реальностью. И работодателям приходится уступать. Так, Джеймс Даймон, генеральный директор JPMorgan, ранее настаивал на полном возращении всех сотрудников в офис. В мае он выступил с заявлением, что в офис должны выйти 50% сотрудников банка, 40% работников могут трудиться в гибридном режиме, а еще 10% могут остаться на полной удаленке.

Одна из основных причин, по которой сотрудники сопротивляются возвращению в офис, заключается в том, что они привыкли к гибкому графику. По словам работников, они экономят массу времени, не тратя его на дорогу до работы и с работы.

Обозреватель Quartz Кэсси Вербер говорит, что у офисов нет двух конкретных преимуществ: они не являются "необходимыми" и они не дают человеку почувствовать себя свободным. К "необходимым" Кэсси относит пространства, которые имеют уникальные функции: больницы, школы, полицейские участки, правительственные здания, залы судов, детские сады, зоопарки, бассейны. В каждом из них можно получить уникальный опыт. Офисы крупных компаний таковыми не являются. С таким же успехом человек может работать дома или в кофейне.

Что касается свободы, то, по словам Кэсси Вербер, это одно из главных открытий, которые подарила людям пандемия. Многие выяснили, что никогда не смогут снова полюбить офис, потому что, оказалось, что они вообще никогда его не любили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971324-smi-rabotodateli-ssha-budet-slozhno-vernut-sotrudnikov-v-ofisy/